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    Аналитика и комментарии

    Хроника 1 ноября: сына Авакова отпустили, коррупция Кличко, Саакашвили без статуса беженца

    (обновлено: )16711
    Накануне Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в статусе беженца, против мэра Киева Виталия Кличко начали расследование о коррупции, а в одном из одесских санаториев произошел пожар.
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду вечером, 1 ноября, суд отпустил сына главы МВД Авакова под личное обязательство, прямо в зале суда освободили экстрадированного из Панамы в Украину экс-главу Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Суд отпустил сына главы МВД Авакова под личное обязательство 

    Судебное заседание по избранию меры пресечения Александру Авакову. Видео
    Канал на Youtube Українська правда
    Как суд отпустил сына главы МВД Авакова под личное обязательство

    Соломенский районный суд Киева отпустил сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, подозреваемого в растрате государственных средств, под личное обязательство. Соответствующее решение в среду вечером, 1 ноября, принял судья Виталий Украинец. В то же время суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание сына главы МВД законным. 

    Каськива освободили прямо в зале суда

    Из Панамы в Украину был экстрадирован экс-глава Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив. Однако накануне суд отпустил Каськива под залог, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган (СМИ пишут о сумме в 160 тысяч гривен). По словам Сарган, его защита представила справку о полном возмещении последним нанесенного государству ущерба. 

    Читайте также: Из Панамы, да в суд, да еще и за свой счет! Соцсети о деле Каськива

    Саакашвили отказали в статусе беженца 

    Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Саакашвили в сентябре прорвался при поддержке сторонников в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини". Там произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.  

    Митинг учителей под Кабмином

    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    С угрозами и колокольчиками. Митинг учителей под Кабмином

    Учителя киевских школ в среду провели акцию протеста у здания Кабмина с требованием не допустить урезания объемов финансирования в 2018 году. В резолюции митинга говорится, что "украинское правительство "урезало" финансирование оплаты труда столичным работникам образования на 1,2 миллиарда гривен", и потому существует риск сокращения 7 тысяч педагогов или урезания их зарплаты. 

    Против Кличко начали расследование о коррупции 

    Национальное агентство предотвращения коррупции начало сбор данных относительно возможной коррупции в действиях мэра Киева Виталия Кличко. По информации СМИ, Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками — Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В НАПК увидели в этом признаки административного правонарушения. 

    Крым закрыл админграницу с Украиной

    Работа всех трех пунктов пропуска на админгранице Крыма с Украиной приостановлена из-за технических неполадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ. В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Российская Федерация полностью прекратила движение транспорта и пешеходов на административной границе с Крымом. 

    Пожар в одесском санатории

    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Думская.net
    Пожар в Одессе. Корпус санатория "Красные зори" полностью сгорел

    В Одессе поздно вечером в среду, 1 ноября, произошел пожар в заброшенном двухэтажном корпусе санатория "Красные зори". Возгорание произошло в закрытом нежилом корпусе, однако огонь близко подступил к частному сектору, в связи с чем жителей близлежащих территорий эвакуировали. По словам местных жителей, в санатории с марта этого года никто не жил — корпуса стояли закрытыми с заколоченными окнами. 

    В Украине запретили вылов рыбы

    С ноября в 21 области Украины запрещена ловля рыбы на зимовальных ямах — местах массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. В каждой области Украины места зимовальных ям определяются индивидуально, в зависимости от погодных условий. Размер штрафа составляет от 34 до 6800 гривен. Наказание также предусматривает уголовную ответственность. 

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    Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие. Слово веган было образовано Дональдом Уотсоном из первых трех и последних двух букв английского слова vegetarian. Веганы — приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения.

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