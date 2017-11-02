Хроника 1 ноября: сына Авакова отпустили, коррупция Кличко, Саакашвили без статуса беженца

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду вечером, 1 ноября, суд отпустил сына главы МВД Авакова под личное обязательство, прямо в зале суда освободили экстрадированного из Панамы в Украину экс-главу Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Суд отпустил сына главы МВД Авакова под личное обязательство

Соломенский районный суд Киева отпустил сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, подозреваемого в растрате государственных средств, под личное обязательство. Соответствующее решение в среду вечером, 1 ноября, принял судья Виталий Украинец. В то же время суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание сына главы МВД законным.

Каськива освободили прямо в зале суда

Из Панамы в Украину был экстрадирован экс-глава Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив. Однако накануне суд отпустил Каськива под залог, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган (СМИ пишут о сумме в 160 тысяч гривен). По словам Сарган, его защита представила справку о полном возмещении последним нанесенного государству ущерба.

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Саакашвили отказали в статусе беженца

Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Саакашвили в сентябре прорвался при поддержке сторонников в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини". Там произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

Митинг учителей под Кабмином

Учителя киевских школ в среду провели акцию протеста у здания Кабмина с требованием не допустить урезания объемов финансирования в 2018 году. В резолюции митинга говорится, что "украинское правительство "урезало" финансирование оплаты труда столичным работникам образования на 1,2 миллиарда гривен", и потому существует риск сокращения 7 тысяч педагогов или урезания их зарплаты.

Против Кличко начали расследование о коррупции

Национальное агентство предотвращения коррупции начало сбор данных относительно возможной коррупции в действиях мэра Киева Виталия Кличко. По информации СМИ, Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками — Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В НАПК увидели в этом признаки административного правонарушения.

Крым закрыл админграницу с Украиной

Работа всех трех пунктов пропуска на админгранице Крыма с Украиной приостановлена из-за технических неполадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ. В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Российская Федерация полностью прекратила движение транспорта и пешеходов на административной границе с Крымом.

Пожар в одесском санатории

В Одессе поздно вечером в среду, 1 ноября, произошел пожар в заброшенном двухэтажном корпусе санатория "Красные зори". Возгорание произошло в закрытом нежилом корпусе, однако огонь близко подступил к частному сектору, в связи с чем жителей близлежащих территорий эвакуировали. По словам местных жителей, в санатории с марта этого года никто не жил — корпуса стояли закрытыми с заколоченными окнами.

В Украине запретили вылов рыбы

С ноября в 21 области Украины запрещена ловля рыбы на зимовальных ямах — местах массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. В каждой области Украины места зимовальных ям определяются индивидуально, в зависимости от погодных условий. Размер штрафа составляет от 34 до 6800 гривен. Наказание также предусматривает уголовную ответственность.

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Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие. Слово веган было образовано Дональдом Уотсоном из первых трех и последних двух букв английского слова vegetarian. Веганы — приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения.