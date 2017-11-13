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    Россия

    Россиянин получил срок за разжигание ненависти к украинцам

    (обновлено: )20142
    Постановление о назначении жителю Петербурга наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год условно вынес Петроградский районный суд Петербурга. Сам фигурант вину не признал.
    Молоточек судьи
    Из открытых источников

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Петроградский районный суд Петербурга в понедельник приговорил к одному году условно мужчину, опубликовавшего в одном из сообществ запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" запись, разжигающую ненависть и вражду к украинцам и унижающую достоинство представителей народов Средней Азии, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

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    "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год", — говорится в сообщении.

    В нем говорится, что мужчина 11 августа 2014 года, "рассчитывая на последующее ознакомление с текстовым материалом неограниченного числа пользователей" разместил текст с целью возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности – к украинцам, а также унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности – в отношении украинцев и представителей народов Средней Азии.

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    Сам фигурант вину не признал.

    Ранее были обнародованы результаты опроса, согласно которым почти половина опрошенных россиян положительно относятся к Украине, хотя еще полгода назад хорошо относились около 25%.

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