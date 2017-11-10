Россияне везли через границу украинку в багажнике

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Белорусские пограничники пресекли попытку граждан России нелегально провезти через белорусско-российскую границу в багажнике автомобиля свою родственницу, у которой истек срок действия паспорта, сообщила в пятницу пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"В пункте пропуска "Веселовка" оформление на выезд из Белоруссии на Украину проходили граждане России, мужчина и женщина. В ходе досмотра их автомобиля пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни обнаружил "пассажира", который явно хотел остаться незамеченным. В багажнике, спрятавшись под ворохом верхней одежды, находилась гражданка Украины", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, выяснилось, что она приходится матерью россиянке. "У 60-летней женщины срок действия паспорта истек еще в марте 2015 года, поэтому таким нехитрым способом с помощью дочки и её сожителя она решила "проскочить" все виды контроля на границе", — отметили в пресс-службе.

По ее данным, женщина пояснила, что о необходимости замены документа её предупреждали российские пограничники ещё при пересечении российско-белорусской границы.

"Через границу все трое не пропущены. В отношении водителя и гражданки Украины начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение государственной границы. Женщина также будет привлечена к ответственности за нарушение правил пребывания на территории Белоруссии", — отметили в пресс-службе.

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