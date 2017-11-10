Табу на российских артистов в Украине: что важно знать

Украина окончательно определилась с запретом на гастроли российских артистов. Отныне СБУ будет решать, кому можно выступать в стране, а кому нет. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон о запрете гастролей русских артистов.

Верховная Рада 5 октября приняла закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу национальной безопасности". Документ должен был подписать президент Украины. Данный закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или около 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или около 12 тысяч долларов).