Озвучены данные по российским соцсетям в Украине

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил в субботу, что трафик посещения российских соцсетей в Украине после их запрета упал на 90%.

"Мы запретили работу этих сетей (российских соцсетей — Ред.), и на 90% снизился трафик тех людей, которые ими пользуются. Нельзя сказать, что полностью на 100% граждане Украины перестали ими пользоваться, но львиная доля граждан Украины, которые пользовались этими сетями и получали из них неправдивую, фейковую информацию… они отказались от использования. Да, это был болезненный процесс, но он был необходим", — сказал Геращенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Кроме того, в мае в Администрации президента Украины заявили, что официальный сайт главы украинского государства якобы подвергся организованной DDOS-атаке с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения России в организации кибератаки на сайт Петра Порошенко и введенные ограничения против российских сайтов демонстрируют "оголтелую русофобскую направленность" политики Киева.