наверх
11.11.201718:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Озвучены данные по российским соцсетям в Украине

    (обновлено: )812116
    По словам нардепа Антона Геращенко, после запрета российских социальных сетей трафик тех людей, которые ими пользуются, снизился на 90%. При этом он признал, что это был "болезненный процесс".
    Яндекс ВКонтакте Одноклассники
    РИА Новости Украина коллаж

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил в субботу, что трафик посещения российских соцсетей в Украине после их запрета упал на 90%.

    "Мы запретили работу этих сетей (российских соцсетей — Ред.), и на 90% снизился трафик тех людей, которые ими пользуются. Нельзя сказать, что полностью на 100% граждане Украины перестали ими пользоваться, но львиная доля граждан Украины, которые пользовались этими сетями и получали из них неправдивую, фейковую информацию… они отказались от использования. Да, это был болезненный процесс, но он был необходим", — сказал Геращенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

    Митинг студентов и школьников в поддержку соцсети ВКонтакте под АПУ
    УНИАН
    Против системы. Юрист добивается отмены запрета российских соцсетей

    В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Кроме того, в мае в Администрации президента Украины заявили, что официальный сайт главы украинского государства якобы подвергся организованной DDOS-атаке с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения России в организации кибератаки на сайт Петра Порошенко и введенные ограничения против российских сайтов демонстрируют "оголтелую русофобскую направленность" политики Киева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Гройсман
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...