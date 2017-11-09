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    МИД РФ прокомментировал разрыв дипотношений Украины и России

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (220)

    (обновлено: )98050
    Комментарий озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она назвала такие идеи "неадекватными".
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве считают неадекватной идею Киева о разрыве дипотношений с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Порошенко выступает против разрыва дипотношений с Россией - нардеп. Видео
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    Порошенко выступает против разрыва дипотношений с Россией - нардеп

    Народный депутат Иван Винник заявил 8 ноября, что намерен предложить формулировку, обязывающую Кабмин разорвать дипотношения с Россией. Правка должна быть внесена в закон о реинтеграции Донбасса. Россия в этом законе названа "агрессором".

    "Отдельное место в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией. Эта тема не новая", — сказала Захарова

    Она отметила, что это делается для отвлечения внимания от существующих проблем в Украине. Москва надеется, что здравый смысл возобладает в этом вопросе, добавила Захарова.

    Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".

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