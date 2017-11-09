МИД РФ прокомментировал разрыв дипотношений Украины и России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве считают неадекватной идею Киева о разрыве дипотношений с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Народный депутат Иван Винник заявил 8 ноября, что намерен предложить формулировку, обязывающую Кабмин разорвать дипотношения с Россией. Правка должна быть внесена в закон о реинтеграции Донбасса. Россия в этом законе названа "агрессором".

"Отдельное место в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией. Эта тема не новая", — сказала Захарова

Она отметила, что это делается для отвлечения внимания от существующих проблем в Украине. Москва надеется, что здравый смысл возобладает в этом вопросе, добавила Захарова.

Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".