Госпогранслужба

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Гражданин России пытался вывезти из Украины десять старинных сабель и пять винтовок, оружие изъяли, сообщила в пятницу Государственная пограничная служба Украины.

Госпогранслужба Россиянин пытался вывезти из Украины 10 старинных сабель и 5 винтовок

"При осуществлении досмотра автомобиля Opel, в котором как пассажир следовал гражданин Российской Федерации, пограничники с помощью служебной собаки в салоне транспортного средства и в багажном отделении обнаружили один топор, десять сабель и пять винтовок 1817 выпуска, которые, возможно, имеют историческую и культурную ценность", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Госпогранслужба Россиянин пытался вывезти из Украины 10 старинных сабель и 5 винтовок

В погранслужбе заявили, что оружие изъяли и передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.