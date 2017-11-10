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    Общество

    Россиянин пытался вывезти из Украины 10 старинных сабель и 5 винтовок

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    Пограничники с помощью служебной собаки в салоне транспортного средства и в багажном отделении обнаружили один топор, десять сабель и пять винтовок 1817 года выпуска.
    Россиянин пытался вывезти из Украины 10 старинных сабель и 5 винтовок
    Госпогранслужба

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Гражданин России пытался вывезти из Украины десять старинных сабель и пять винтовок, оружие изъяли, сообщила в пятницу Государственная пограничная служба Украины.

    Госпогранслужба
    Россиянин пытался вывезти из Украины 10 старинных сабель и 5 винтовок

    "При осуществлении досмотра автомобиля Opel, в котором как пассажир следовал гражданин Российской Федерации, пограничники с помощью служебной собаки в салоне транспортного средства и в багажном отделении обнаружили один топор, десять сабель и пять винтовок 1817 выпуска, которые, возможно, имеют историческую и культурную ценность", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Госпогранслужба
    Россиянин пытался вывезти из Украины 10 старинных сабель и 5 винтовок

    В погранслужбе заявили, что оружие изъяли и передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

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