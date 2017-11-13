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    Общество

    Украинок не пустили в Россию с 250 кг мяса

    (обновлено: )15230
    По данным украинских пограничников, в ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на полках для багажа обнаружил шесть сумок с мясом. Владельцами оказались две украинки. Груз изъят.
    Изъятое мясо, которое украинки планировали провезти в РФ
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Украинские пограничники изъяли у украинок 250 килограмм мяса, которые они везли поездом в Россию, сообщила в понедельник Погранслужба Украины.

    Сергей Колмогоров
    УНИАН
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    "Сегодня ночью в железнодорожном пункте пропуска "Зерновое" во время проверки поезда сообщением "Николаев-Москва" пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства.

    В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на полках для багажа обнаружил шесть сумок с мясом, общий вес около 250 килограммов. Владельцами груза оказались две гражданки Украины, пассажиры этого поезда.

    "Обнаруженный груз мясопродукции изъят работниками таможни", — говорится в сообщении.

    Ранее российские пограничники передали в зоопарк Ростова-на-Дону 51 попугая, которых изъяли у гражданина Украины.

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