Украинок не пустили в Россию с 250 кг мяса

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Украинские пограничники изъяли у украинок 250 килограмм мяса, которые они везли поездом в Россию, сообщила в понедельник Погранслужба Украины.

"Сегодня ночью в железнодорожном пункте пропуска "Зерновое" во время проверки поезда сообщением "Николаев-Москва" пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на полках для багажа обнаружил шесть сумок с мясом, общий вес около 250 килограммов. Владельцами груза оказались две гражданки Украины, пассажиры этого поезда.

"Обнаруженный груз мясопродукции изъят работниками таможни", — говорится в сообщении.

Ранее российские пограничники передали в зоопарк Ростова-на-Дону 51 попугая, которых изъяли у гражданина Украины.