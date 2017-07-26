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    Общество

    Два украинца пытались провезти в Россию более 100 ящиков с гусятами

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    В Погранслужбе сообщили, что в районе населенного пункта Россыпное Луганской области, пограничный наряд в 10 метрах от границы остановил автомобиль "Газель", в кузове которого обнаружили 103 ящика с гусятами.
    Ящики с гусями
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Пограничники задержали двух жителей Луганской области, которые пытались незаконно перевезти через границу в Россию более 100 ящиков с гусятами, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    Cопредседатель таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев. Архивное фото
    facebook.com/alexandr.lazarev
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    "В районе населенного пункта Россыпное, что в Луганской области, пограничный наряд в 10 метрах от границы остановил автомобиль "Газель". Машина двигалась в сторону России. При осмотре в кузове транспортного средства правоохранители обнаружили 103 ящика с гусятами. Товар пытались незаконно переместить через границу двое жителей Луганской области", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, автомобиль вместе с грузом изъяли, он будет передан представителям фискальной службы Украины.

    Погранслужба Польши ранее заявила, что ответственность за длинные очереди на границе лежит на украинской стороне. Главной причиной очередей названы автомобили украинских владельцев с польской регистрацией, которые каждые пять дней должны пересекать границу.

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