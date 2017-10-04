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    В Красноярском крае сошли с рельсов вагоны с углем

    (обновлено: )16
    На станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. В настоящее время идут восстановительные работы, в которых принимают участие свыше 140 сотрудников оперативных служб.
    Вагон с кголем. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Вагоны с углем грузового поезда сошли ночью с пути на станции Ачинск-1 Красноярского края (Россия), сообщает Красноярская железная дорога (КрасЖД).

    В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов
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    "Сегодня в 02.10 (22.10 по Киеву) на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции Ачинск-1 приостановлено… Задержаны поезда дальнего следования №76 Москва – Нерюнгри, №86 Новосибирск – Красноярск, №78 Новосибирск – Нерюнгри, №269 Чита – Адлер", — говорится в сообщении.

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    По данным компании, идут восстановительные работы, в которых принимают участие свыше 140 сотрудников оперативных служб КрасЖД. В ликвидации последствий происшествия задействованы три восстановительных поезда со станций Ачинск, Мариинск и Красноярск.

    Координацию работ по ликвидации последствий схода ведет оперативный штаб под руководством первого вице-президента ОАО "РЖД" Анатолия Краснощека. Все обстоятельства случившегося расследует специально созданная комиссия.

    Напомним, в сентябре в России сошел с рельсов эшелон с военной техникой

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