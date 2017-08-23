В Индии сошел с рельс пассажирский экспресс: десятки раненых

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. При сходе пассажирского экспресса с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии пострадали 74 человека.

Как сообщает агентство ANI, четверо из раненых находятся в критическом состоянии.

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Сообщается, что в среду рано утром поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя. В результате столкновения восемь вагонов поезда сошли с рельсов, один из них перевернулся. Ранее сообщалось о 40 пострадавших.

Сведения о жертвах пока не поступали.

Напомним, в результате схода поезда с рельсов на севере Индии 19 августа погибли 20 человек.