КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В среду около полудня в Харькове сошел с рельсов новый современный трамвай украинского производства. Инцидент произошел напротив Гольберговской церкви, сообщает Newsroom.

"Там как раз идет ремонт трамвайных путей. Крещение нового состава прошло успешно, теперь можно дрифтовать по-взрослому", — написал очевидец происшествия.

Новый состав украинского производства вышел на маршрут в День города — 23 августа этого года. "Рогатый" оснащен видеокамерами, а в кабине машиниста установлен компьютер с сенсорным экраном, на котором отображается информация о состоянии вагона и неисправностях. Дизайн вагона выполнен в современном стиле.

Как сообщили в горсовете, это первый сход с рельсов нового трамвая. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Одессе молодая женщина попала под трамвай, в результате ДТП транспортное средство отрезало ей обе ноги.