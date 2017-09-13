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    Происшествия

    В Харькове сошел с рельсов новый современный трамвай

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    Как сообщили в Харьковском горсовете, это первый сход с рельсов нового трамвая. В результате инцидента напротив Гольберговской церкви никто не пострадал.
    В Харькове сошел с рельсов новый современный трамвай
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    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В среду около полудня в Харькове сошел с рельсов новый современный трамвай украинского производства. Инцидент произошел напротив Гольберговской церкви, сообщает Newsroom.

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    "Там как раз идет ремонт трамвайных путей. Крещение нового состава прошло успешно, теперь можно дрифтовать по-взрослому", — написал очевидец происшествия.

    Новый состав украинского производства вышел на маршрут в День города — 23 августа этого года. "Рогатый" оснащен видеокамерами, а в кабине машиниста установлен компьютер с сенсорным экраном, на котором отображается информация о состоянии вагона и неисправностях. Дизайн вагона выполнен в современном стиле. 

    Как сообщили в горсовете, это первый сход с рельсов нового трамвая. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что в Одессе молодая женщина попала под трамвай, в результате ДТП транспортное средство отрезало ей обе ноги.

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