Жуткое ДТП в Одессе: трамвай отрезал молодой женщине ноги (18+)

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Одессе молодая женщина попала под трамвай, в результате ДТП транспортное средство отрезало ей обе ноги.

"Молодая женщина шла по дороге, когда услышала сигнал трамвая. После этого она испугалась, за что-то зацепилась и упала на рельсы. Водитель электротранспорта не успел остановиться, сбил пешехода. Пострадавшая осталась без обеих ног. На место происшествия прибыла «скорая», которая госпитализировала девушку в больницу", — сообщает подробности трагедии портал odessa.net.ua.

odessa.net.ua На месте ДТП в Одессе

По информации издания, пострадавшей около 25 лет и, скорее всего, она – выходец из Кавказского региона.

Напомним, в Киеве в результате наезда автомобиля Mercedes на пешехода мужчина погиб на месте.