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11.09.201713:55
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    Происшествия

    Жуткое ДТП в Одессе: трамвай отрезал молодой женщине ноги (18+)

    (обновлено: )82404
    Сообщается, что женщина упала на рельсы. Водитель трамвая не успел остановиться, сбил пешехода. Пострадавшая осталась без обеих ног, ее госпитализировали.
    На месте ДТП в Одессе
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Одессе молодая женщина попала под трамвай, в результате ДТП транспортное средство отрезало ей обе ноги.

    "Молодая женщина шла по дороге, когда услышала сигнал трамвая. После этого она испугалась, за что-то зацепилась и упала на рельсы. Водитель электротранспорта не успел остановиться, сбил пешехода. Пострадавшая осталась без обеих ног. На место происшествия прибыла «скорая», которая госпитализировала девушку в больницу", — сообщает подробности трагедии портал odessa.net.ua.

    odessa.net.ua
    На месте ДТП в Одессе

    По информации издания, пострадавшей около 25 лет и, скорее всего, она – выходец из Кавказского региона.

    Напомним, в Киеве в результате наезда автомобиля Mercedes на пешехода мужчина погиб на месте.

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