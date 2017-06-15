Барна vs киевский трамвай. Лучшие фотожабы

В сети активно иронизируют над происшествием с депутатом от фракции "Бок Петра Прошенко" Олегом Барной. Учитывая недавний эпизод в Раде, когда Барна попытался вынести Арсения Яценюка на руках из зала заседаний, большинство мемов не обошлись без участия бывшего премьера.

Ранее в интернете было размещено видео с места ДТП с участием народного депутата Олега Барны, которое произошло вечером в среду на площади Победы в Киеве.

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Как сообщалось, автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого находился Барна, на большой скорости врезался в трамвай №18. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов.

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В ДТП пострадал водитель легковушки, его в срочном порядке госпитализировали. Водитель трамвая получил легкие травмы, от госпитализации отказался.