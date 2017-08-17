наверх
17.08.201715:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве арт-хулиганы напали на трамвай и разрисовали его

    (обновлено: )3510
    По данным "Киевпасстранса", возле остановки "Спецдиспансер" неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, следовавший по маршруту №12.
    В Киеве неизвестные в масках принудительно остановили трамвай, после чего разрисовали его
    kpt.kiev.ua

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В ночь на четверг, 17 августа, в Киеве неизвестные в масках принудительно остановили трамвай, после чего разрисовали его, сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

    Нападение и раскраска электрички в Киеве
    ЮЗЖД/Facebook
    Эксперт: нападение с битами на электричку в Киеве - это ЧП

    Сообщается, что при этом пострадал водитель транспорта — ему брызнули в лицо краской.

    "Сегодня ночью, в 00:15, на Лесной трассе возле остановки "Спецдиспансер" неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, следовавший по маршруту №12. Лица в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон. Расследованием данного инцидента занимается столичная полиция. Трамвай требует восстановления и сейчас снят с эксплуатации", — сказано в сообщении.

    Ранее пресс-служба "Юго-Западной железной дороги" выложила несколько фотографий электрички, "пострадавшей" в результате налета более 50 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину