В Киеве арт-хулиганы напали на трамвай и разрисовали его

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В ночь на четверг, 17 августа, в Киеве неизвестные в масках принудительно остановили трамвай, после чего разрисовали его, сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Сообщается, что при этом пострадал водитель транспорта — ему брызнули в лицо краской.

"Сегодня ночью, в 00:15, на Лесной трассе возле остановки "Спецдиспансер" неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, следовавший по маршруту №12. Лица в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон. Расследованием данного инцидента занимается столичная полиция. Трамвай требует восстановления и сейчас снят с эксплуатации", — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба "Юго-Западной железной дороги" выложила несколько фотографий электрички, "пострадавшей" в результате налета более 50 человек.