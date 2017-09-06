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    Россия

    В России сошел с рельсов эшелон с военной техникой

    (обновлено: )33101
    Движение на четном пути не ограничено. На месте схода и опрокидывания платформ работает аварийно-восстановительный поезд. Инцидент произошел в Забайкальском крае.
    Сход с рельсов вагонов с военной техникой в Чите
    ntv.ru

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Несколько платформ с военной техникой опрокинулись в Чите, административном центре Забайкальского края России. К ликвидации последствий привлечен аварийно-восстановительный поезд, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

    "Движение на четном пути не ограничено. На месте схода и опрокидывания платформ работает аварийно-восстановительный поезд", — сказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что ЧП произошло на железнодорожном перегоне Антипиха – Чита-2.

    ntv.ru
    Сход с рельсов вагонов с военной техникой в Чите

    По словам собеседника РИА Новости в силовых структурах региона, в составе воинского эшелона не было взрывоопасных грузов. Он добавил, что произошел сход с рельсов 11 платформ и трех пассажирских вагонов с последующим опрокидыванием десяти платформ с военной техникой.

    "Пострадавших нет, движение на четном пути не ограничено, задержка в движении пассажирских поездов не ожидается", — добавил источник.

    По предварительным данным, в эшелоне находились 196 военнослужащих. 

    В июле сообщалось, что склад с боеприпасами загорелся на территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края России. Пострадавших не было.

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