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    ДТП в Нью-Йорке: поезд сошел с рельсов

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    В Нью-Йорке в туннеле реки Гудзон сошел сошел с рельсов пассажирский поезд. Авария произошла, когда поезд приближался к Пенсильванскому вокзалу.
    Канал CBS New York на youtube

    По информации CBS New York, в результате инцидента временно приостановлено движение поездов на вокзале. Информации о пострадавших пока нет, причины аварии также не сообщаются. В центр города прибыло много пожарных машин.

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    Ранее сообщалось, что два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали. Инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля.

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