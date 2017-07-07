ДТП в Нью-Йорке: поезд сошел с рельсов

По информации CBS New York, в результате инцидента временно приостановлено движение поездов на вокзале. Информации о пострадавших пока нет, причины аварии также не сообщаются. В центр города прибыло много пожарных машин.

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Ранее сообщалось, что два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали. Инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля.