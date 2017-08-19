В Индии поезд сошел с рельсов: погибли 20 человек

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате схода поезда с рельсов на севере Индии увеличилось до 20, сообщает телеканал India Today.

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Ранее сообщалось, что поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в субботу, не менее 10 человек погибли, ранения получили 150 человек.

По данным телеканала, сейчас проводится спасательная операция.

Напомним, на линии в пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения. По данным СМИ, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.