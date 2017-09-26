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    Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о нехватке средств

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    "ВИМ-Авиа" накануне констатировала, что у нее сложилась тяжелая экономическая ситуация, закончились оборотные средства, финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах
    Рейс авиакомпании Вим Авиа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. До 100 тысяч туристов могут пострадать из-за приостановки чартерных программ российской авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

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    Domenico Citrangulo/flickr.com
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    В понедельник, 25 сентября, "ВИМ-Авиа", пассажиры которой столкнулись с длительными задержками рейсов, констатировала, что у нее сложилась тяжелая экономическая ситуация, закончились оборотные средства, финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах. Росавиация сообщила, что "ВИМ-Авиа" прекратит осуществлять чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности.

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    "От приостановки чартерных программ "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тысяч туристов, включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой", — говорится в сообщении.

    По мнению экспертов, опрошенных АТОР, "спасти ситуацию может только чудо", в частности, они надеются, что какая-либо финансовая организация предоставит помощь "ВИМ-Авиа" в виде гарантий.

    Ранее сообщалось, что киевский аэропорт "Борисполь" проводит повторные переговоры с Ryanair. 

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