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    США внесли в список санкций две украинские авиакомпании

    (обновлено: )175390
    На сайте американского Минфина сообщается, что введены санкции против двух украинских компаний - "Дарт" и "Хорс".
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. США внесли в список санкций две украинских авиакомпании — "Дарт" и "Хорс", говорится на сайте Минфина.

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    REUTERS Carlo Allegri
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    В пресс-релизе министерства отмечается, что компании попали в список вторичных санкций по Ирану "за оказание поддержки внесенным в список санкций авиакомпаниям". Речь идет о поддержке подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — элитного военного подразделения в Иране.

    США ввели ряд односторонних санкций против Ирана, в том числе по нераспространению, ракетной программе и правам человека.

    Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

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