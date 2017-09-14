США внесли в список санкций две украинские авиакомпании

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. США внесли в список санкций две украинских авиакомпании — "Дарт" и "Хорс", говорится на сайте Минфина.

В пресс-релизе министерства отмечается, что компании попали в список вторичных санкций по Ирану "за оказание поддержки внесенным в список санкций авиакомпаниям". Речь идет о поддержке подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — элитного военного подразделения в Иране.

США ввели ряд односторонних санкций против Ирана, в том числе по нераспространению, ракетной программе и правам человека.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

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