Авиакомпания Qatar Airways осуществила первый рейс в Киев

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Одна из ведущих авиакомпаний мира Qatar Airways осуществила первый рейс в Киев, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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Самолет катарской авиакомпании прибыл в аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник, 28 августа.

Qatar Airways Company — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании. Входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax. В авиапарке компании присутствуют самолеты Boeing-777, а также различные модели Airbus.

Скриншот Встреча первого рейса авиакомпании Qatar Airways в Киеве

Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air расширяет свою сеть — запускает из Киева новые рейсы в Польшу, Данию и Германию.