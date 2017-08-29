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    Авиакомпания Qatar Airways осуществила первый рейс в Киев

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    Qatar Airways Company - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Самолет катарской авиакомпании прибыл в аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник.
    Самолет авиакомпании Qatar Airways в Борисполе
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    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Одна из ведущих авиакомпаний мира Qatar Airways осуществила первый рейс в Киев, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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    Самолет катарской авиакомпании прибыл в аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник, 28 августа.

    Qatar Airways Company — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании. Входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax. В авиапарке компании присутствуют самолеты Boeing-777, а также различные модели Airbus.

    Скриншот
    Встреча первого рейса авиакомпании Qatar Airways в Киеве

    Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air расширяет свою сеть — запускает из Киева новые рейсы в Польшу, Данию и Германию.

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