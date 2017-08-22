Около 40 авиакомпаний затронуты стачкой грузчиков в Брюсселе

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Забастовка во вторник в международном аэропорту Брюсселя грузчиков, занимающихся погрузкой и выгрузкой багажа, затронула около 40 авиакомпаний, в том числе Ukraine International Airlines, сообщил РИА источник в аэропорту, знакомый с ситуацией.

По его данным, среди авиакомпаний, чьи пассажиры испытывают проблему с погрузкой и разгрузкой багажа, — Adria Airways, Air Algérie, Air Arabia, Air Canada, Air Malta, Alitalia, Atlasjet, Austrian Airlines, Blue Air, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Cobalt Air, Corendon, Croatia Airlines, Delta Air Lines, Egyptair, Eurolot, Finnair, Freebird Airlines, Germanwings, Hainan Airlines, Icelandair, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Royal Air Maroc, Swiss International Airlines, Tailwind Airlines, TAROM, Ten Airways, Thai Airways, Thomas Cook, United Airlines, WOWair.

По информации телерадиокомпании RTBF, стачка создала проблемы для около 25 тысяч пассажиров. Аннулированы 18 авиарейсов, вылет еще 220 задержан. Авиакомпании советуют клиентам при вылете из Брюсселя ограничиться ручной кладью.

Грузчики из компании Swissport, а также перевозчики багажа, обслуживающие в воздушной гавани столицы Бельгии до 60% рейсов, объявили с 7 часов утра по местному времени (с 8 часов мск) спонтанную забастовку. Грузчики недовольны большим объемом сверхурочной работы в условиях нехватки персонала — около 50 человек кадрового состава временно нетрудоспособны по причине болезни. В результате погрузкой-разгрузкой багажа каждого авиарейса вместо положенных четырех человек занимаются команды из трех грузчиков, а денежной компенсации за это им не положено. При этом в течение рабочего дня каждому работнику Swissport приходится перемещать от двух до трех тонн багажа, утверждают представители профсоюза.

Первый раунд переговоров грузчиков с дирекцией компании-работодателя завершился безрезультатно, стачка продолжается. В настоящее время стороны проводят вторую встречу. Бастующие требуют выплаты премиальных за работу в летние месяцы, дирекция с этими не согласна.

В мае 2013 года пятидневная забастовка грузчиков компании Swissport привела к отмене порядка 200 рейсов. В технической зоне воздушной гавани столицы Бельгии тогда скопилось порядка 20 тысяч единиц багажа. Cтачка грузчиков в международном аэропорту Брюсселя обошлась в миллионы евро авиакомпаниям, которые они обслуживают, а самому терминалу — в более чем один миллион евро.

Ранее сообщалось, что сотрудники службы проверки пассажиров и багажа начали бессрочную забастовку в барселонском аэропорту Эль-Прат. Несмотря на это, ситуация оставалась спокойной, их работу частично выполняла Гражданская гвардия.