Путин рассказал, как можно стать "властелином мира"

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин уверен, что за развитием искусственного интеллекта стоит не только будущее России, но и будущее всего мира; тот, кто займет лидерские позиции в этой сфере, получит и глобальное лидерство.

В ходе открытого урока школьники из разных регионов получили возможность по телемосту пообщаться с президентом и поделиться с ним своими предположениями, какие из направлений являются в России наиболее перспективными и требующими особого внимания.

"Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями", — сказал Путин в ходе Всероссийского открытого урока.

Президент подчеркнул, что работать над этим необходимо уже сегодня, чтобы Россия не стояла "в конце очереди".

Ранее сообщалось, что лауреаты Нобелевской премии считают перенаселение, разрушение окружающей среды и возможность ядерной войны главными угрозами человечеству.