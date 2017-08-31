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    Нобелевские лауреаты назвали главные угрозы человечеству

    (обновлено: )55
    По вопросу угроз человечеству свое мнение высказали 50 лауреатов Нобелевской премии: 34% из них назвали главной угрозой рост населения Земли и разрушение окружающей среды, 23% - возможность ядерной войны.
    Планета Земля
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Лауреаты Нобелевской премии считают перенаселение, разрушение окружающей среды и возможность ядерной войны главными угрозами человечеству, говорится в опросе журнала Times Higher Education.

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    Как сообщает журнал, по данному вопросу свое мнение высказали 50 лауреатов Нобелевской премии: 34% из них назвали главной угрозой рост населения Земли и разрушение окружающей среды, 23% — возможность ядерной войны.

    Ряд ученых также опасаются терроризма (6% лауреатов) и "некомпетентных лидеров", в частности, некоторые ученые к таковым относили президента США Дональда Трампа (6%).

    В конце списка главных угроз человечества оказались наркотики и социальная сеть Facebook (4%).

    Напомним, ранее глава американской SpaceX Илон Маск и группа из 115 основателей компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта и робототехникой, обратились к ООН с призывом запретить автономное вооружение. В обращении к ООН подчеркивается, что подобное вооружение могут взломать хакеры и впоследствии использовать его в "недопустимых целях".

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