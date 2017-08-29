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    Россия

    МИД РФ прокомментировал данные о "российском гражданстве" Климкина

    (обновлено: )36411
    На запрос СМИ в МИД РФ ответили, что "сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют".
    МИД РФ
    RIA News Андрей Теличев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. МИД РФ не располагает данными о наличии у министра иностранных дел Украины Павла Климкина российского гражданства, сообщает "Коммерсант".

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    "По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют", — ответили на запрос журналистов в министерстве.

    По данным издания, Климкин родился в Курске, а в Украину приехал в 1991 году. Он женат на Марине Михайленко, отец которой, российский генерал, был в 2014 году награжден медалью "За возвращение Крыма".

    Ранее Климкин сказал, что "не коллекционирует" паспорта — так он ответил на заявление Михаила Саакашвили о наличии у министра российского гражданства, и его родиной были и есть Украина.

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