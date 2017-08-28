Горячая осень. Под ударом три-четыре министра - Рудяков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Чем ближе к календарной осени, тем больше разговоров о том, что в просторных кабинетах власти готовятся серьезные пертурбации.

Между тем, в среде политических экспертов мнения по этому вопросу разделились. Среди тех, кто считает, что изменения возможны лишь точечные политолог Павел Рудяков.

"Я думаю, что осенью не следует ожидать переформатирования в правительстве. Конечно, если не будет какой-то сильной внешней волны, которая ударила бы по высшему руководству страны. На то, что эта волна может иметь место есть разные намеки — так называемый, корейский вариант, другие варианты. Но если ничего такого не произойдет, переформатирование Кабинета министров будет отложено до декабря 2018 — начало 2019-го года, под выборы", — считает политолог.

Вместе с тем, Рудяков не исключил того, что состав правительства могут покинуть ряд его действующих членов.

"Многие говорят о возможной отставке главы МИД Павла Климкина, но это, на мой взгляд, маловероятно. Это — квота президента, который в своей время сам был министром иностранных дел. Климкин очень подходит Порошенко в этой роли. Вместе с тем, в Администрации президента рассматривают изменения на посту министра молодежи и спорта, главы Минздрава, министерства инфраструктуры. Помимо квоты президента, под удар могут попасть три-четыре министерства. Например, нужно будет показать зарубежным партнерам, что реформы забуксовали и виноват в этом министр инфраструктуры", - отмечает политолог.

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Кроме того, Рудяков считает беспочвенными слухи о возможной отставке министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

"Насалик сейчас "на коне", уголь мы нашли, он хороший и качественный. Думаю, пока в Украину идет американский уголь Насалик сохранит свой пост", — резюмировал эксперт.