наверх
28.08.201709:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Горячая осень. Под ударом три-четыре министра - Рудяков

    (обновлено: )13510
    По мнению политического эксперта Павла Рудякова, осеннее переформатирование правительства возможно только частично, но перестановки не исключены.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Чем ближе к календарной осени, тем больше разговоров о том, что в просторных кабинетах власти готовятся серьезные пертурбации.

    Между тем, в среде политических экспертов мнения по этому вопросу разделились. Среди тех, кто считает, что изменения возможны лишь точечные политолог Павел Рудяков.

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
    Верховная Рада после каникул. Власть в поисках запасного варианта - Бортник

    "Я думаю, что осенью не следует ожидать переформатирования в правительстве. Конечно, если не будет какой-то сильной внешней волны, которая ударила бы по высшему руководству страны. На то, что эта волна может иметь место есть разные намеки — так называемый, корейский вариант, другие варианты. Но если ничего такого не произойдет, переформатирование Кабинета министров будет отложено до декабря 2018 — начало 2019-го года, под выборы", — считает политолог.

    Вместе с тем, Рудяков не исключил того, что состав правительства могут покинуть ряд его действующих членов.

    "Многие говорят о возможной отставке главы МИД Павла Климкина, но это, на мой взгляд, маловероятно. Это — квота президента, который в своей время сам был министром иностранных дел. Климкин очень подходит Порошенко в этой роли. Вместе с тем, в Администрации президента рассматривают изменения на посту министра молодежи и спорта, главы Минздрава, министерства инфраструктуры. Помимо квоты президента, под удар могут попасть три-четыре министерства. Например, нужно будет показать зарубежным партнерам, что реформы забуксовали и виноват в этом министр инфраструктуры", - отмечает политолог.

    Читайте также: Тяжелая осень-2017: "зрады" омрачат липовые "перемоги"

    Кроме того, Рудяков считает беспочвенными слухи о возможной отставке министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

    "Насалик сейчас "на коне", уголь мы нашли, он хороший и качественный. Думаю, пока в Украину идет американский уголь Насалик сохранит свой пост", — резюмировал эксперт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Тайфун на юге Китая
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае