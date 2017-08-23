Министр и аэрофизик. Климкин ответил NYT на ракетный скандал

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Ответное письмо Климкина

Спустя неделю после ракетного скандала глава МИД Украины Павел Климкин написал ответное письмо New York Times, в котором заявил, что Украина не помогала КНДР в ракетной программе.

Климкин подчеркнул, что говорит не только как министр, но еще и как опытный аэрофизик.

"Как министр иностранных дел, а также аэрофизик по образованию, хочу сказать, что моя страна не могла принимать участия в содействии ракетной программе КНДР", – подчеркнул министр.

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По его словам, "линии производства для этого типа ракет в Украине были прекращены в 1992 году", а инструкции находятся на объектах, которые охраняют украинские службы безопасности.

По мнению Климкина, преступники не могли получить доступ к этим пособиям. Тем более, что такие усилия не остались бы незамеченными украинским правительством.

В то же время глава украинского МИДа не исключает, что КНДР кто-то помогал. По мнению Климкина, Северная Корея не достигла бы нынешних ракетных успехов без посторонней поддержки, поэтому призвал провести международное расследование, "чтобы выяснить, кто несет за это ответственность".

Прогремели на весь мир

Публикация The New York Times с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом, говорят исследователи" наделала на прошлой неделе немало шуму, особенно на фоне обстрений отношений между США и КНДР.

Примечательно, скандал разгорелся в тот момент, когда ряд источников в Киеве сообщили, что администрация Трампа вплотную подошла к рассмотрению вопроса о поставках в Украину летальных видов вооружений. Американское издание Wall Street Journal писало, что с этим связан и визит в Киев министра обороны США Джеймса Мэттиса, который якобы одобрил план поставок оборонительного оружия, в том числе комплексов Javelin.

Сам Климкин неоднократно заявлял о том, что Украина нуждается в оборонительном оружии США.

"Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам нужно эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах", — говорил министр.

Издание The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода. Речь идет о модификации двигателей РД-250, использовавшихся в советских ракетоносителях "Циклон-2" и "Циклон-3". Издание также обращает внимание на то, что двигатель был разработан на российском "Энергомаше", но производился и на украинском "Южмаше".

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл Эллман считает, что "Южмаш", который пережил тяжелые времена из-за отмены россиянами модернизацию своего ядерного флота, мог стать самым вероятным источником двигателей, которые использовались в двух испытаниях КНДР.

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По данным издания, Северная Корея уже не раз пыталась похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов.

Эллман напомнил, что по данным ООН, Северная Корея пыталась 6 лет назад похитить связанную с ракетами секретную информацию с украинского комплекса. Тогда были пойманы два гражданина Северной Кореи, а в докладе ООН говорится, что информация, которую они пытались похитить, касалась, в основном, передовых "ракетных систем, жидкостных двигателей, систем подачи топлива для космических кораблей и ракет".

"Следователи теперь полагают, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян предпринял новую попытку", — говорится в статье.

Реакция Украины

В Украине резко отреагировали на публикацию The New York Times. При этом власти все отрицали.

Секретарь СНБО Александр Турчинов, как всегда, увидел в публикации "российский след". "Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", — сказал Турчинов.

В то же время президент Петр Порошенко заявил, что Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения ядерного оружия, и поручил в трехдневный срок провести тщательное расследование.

Выделенный президентом срок уже истек, но власти пока молчат о результатах расследования.

В самом же "Южмаше" заявили, что статья The New York Times имеет откровенно провокационный характер и основана на некомпетентной "экспертной" мысли.

"Южмаш никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения за время независимости Украины Южмаш не выпускались и не выпускаются", — заявили в пресс-службе завода.

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На предприятии указывали, что единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега") предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам непригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения.

Не так поняли?

Впрочем, и суток не прошло, как сам автор доклада Эллман написал в Twitter, что его не правильно поняли. По его словам, он вовсе не утверждал, что Украина является поставщиком ракетных двигателей в Северной Корее.

"Позвольте мне уточнить относительно источника поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет в КНДР: "Южное" – один из нескольких возможных источников. У России есть и другие потенциалы. Я не верю, что украинские власти знали или способствовали, если двигатели происходят из Украины. Наоборот – Украина арестовывала северокорейцев в 2012 году!", — написал Эллман у себя в Twitter.

Уже не впервой

Впрочем, это уже не первый оружейный скандал, который произошел между Украиной и США.

Еще в начале 2000-х, после обнародования "пленок Мельниченко", разгорелся так называемый "кольчужный скандал". На одной из записей тогдашний президент Леонид Кучма в разговоре с главой "Укрспецэкспорта" Валерием Малевым (позже погибшем в автокатастрофе), якобы давал согласие на продажу Ираку в обход санкций ООН радарных комплексов "Кольчуга", способных на большом расстоянии обнаруживать летательные аппараты, в том числе и американские самолеты-невидимки нового образца.

Официальный Киев с самого начала отрицал все обвинения со стороны США, однако Запад заявил, что не получил убедительных доказательств. В результате — США объявили о замораживании программы финансовой помощи Украине.

Однако после свержения режима Саддама Хусейна систем "Кольчуга" в Ираке так и не обнаружили.

По материалам из открытых источников интернет