Климкин анонсировал переговоры лидеров "нормандской четверки"

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция и Германия) в ближайшее время, вопрос личной встречи обсуждается.

"Я знаю, что в ближайшее время планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора будет, в том числе, в обсуждении вопросов безопасности и освобождения заложников, с особым акцентом на безопасность", — заявил журналистам во вторник глава МИД, его слова приводит агентство УНН.

В то же время, как передает агентство, по словам министра, вопрос о личной встрече лидеров "нормандской четверки" "обсуждается".

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.