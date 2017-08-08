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    "Не коллекционирую паспорта". Климкин отверг наличие гражданства РФ

    (обновлено: )153
    Глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что не распространяет ложь "в отличие от некоторых". Министр также подчеркнул, что его родина была, есть и будет Украина.
    Павел Климкин. Архивное фото
    МИД Украины

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что "не коллекционирует" паспорта — так он ответил на заявление Михаила Саакашвили о наличии у министра российского гражданства, и его родиной были и есть Украина.

    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил во вторник, что Климкин "этнически не украинец, а русский, родился в России" и "имеет там гражданство".

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    "В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и не распространяю ложь. Моя родина была, есть и будет Украина", — написал Климкин на своей странице в Twitter во вторник.

    Павел Климкин/Twitter, 8 августа 2017

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам экс-президент Грузии на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, но затем покинул ее и теперь находится в Литве.

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