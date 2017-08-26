Падение автобуса в море в России: возросло число жертв

КИЕВ, 26 авг – РИА Новости Украина. Спасатели нашли тело 18-го погибшего в результате падения в воду автобуса на Кубани, сообщили РИА Новости в южном региональном центре МЧС РФ.

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В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших и 33 спасенных. Еще один человек был объявлен без вести пропавшим.

"На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести", — сказал собеседник агентства.