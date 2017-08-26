наверх
26.08.201713:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Падение автобуса в море в России: возросло число жертв

    Тема:

    Падение автобуса с моста в России (10)

    (обновлено: )201
    Накануне автобус с рабочими подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз" упал в море. В субботу тело погибшего, который считался пропавшим без вести, подняли на поверхность.
    Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса с людьми в море
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 авг – РИА Новости Украина. Спасатели нашли тело 18-го погибшего в результате падения в воду автобуса на Кубани, сообщили РИА Новости в южном региональном центре МЧС РФ.

    Смотрите также: Смертельное ДТП в Одессе. Женщина с детьми в авто протаранила автобус

    В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших и 33 спасенных. Еще один человек был объявлен без вести пропавшим.

    "На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести", — сказал собеседник агентства.

    МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    На Кубани автобус с рабочими упал в море

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Евгений Марчук
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Ураган "Харви" в США
    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви"
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Падение автобуса с моста в России