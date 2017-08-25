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    Фотоленты

    Падение автобуса в море в России: кадры с места ЧП

    Тема:

    Падение автобуса с моста в России (7)

    (обновлено: )29401
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    Крушение автобуса в Краснодарском крае
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море
    На Кубани автобус с рабочими упал в море
    На Кубани автобус с рабочими упал в море
    Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса с людьми в море
    Пожарная машина у места падения автобуса с людьми в море
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    inforesist.org
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    inforesist.org
    Крушение автобуса в Краснодарском крае
    Крушение автобуса в Краснодарском крае
    tvk6.ru
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    mchs.gov.ru
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    mchs.gov.ru
    Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море
    Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На Кубани автобус с рабочими упал в море
    На Кубани автобус с рабочими упал в море.
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    На Кубани автобус с рабочими упал в море
    На Кубани автобус с рабочими упал в море.
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса с людьми в море
    Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса с людьми в море.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожарная машина у места падения автобуса с людьми в море
    Пожарная машина у места падения автобуса с людьми в море.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае

    Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты в Темрюкском районе Краснодарского края .

    По уточненным данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".

    Число погибших в результате падения в море автобуса составило, по последним данным, 17 человек, спасены 27 человек.

    Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели рабочих по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

    Смотрите также: Авария в Польше с кортежем генсека НАТО: кадры с места ДТП

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