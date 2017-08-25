Падение автобуса в море в России: кадры с места ЧП

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты в Темрюкском районе Краснодарского края .

По уточненным данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".

Число погибших в результате падения в море автобуса составило, по последним данным, 17 человек, спасены 27 человек.

Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели рабочих по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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