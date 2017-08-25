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    Названы подозреваемые по делу об аварии с автобусом на Кубани

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    Падение автобуса с моста в России (8)

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    Следователи работают с пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет. По делу об аварии допрашиваются в качестве подозреваемых водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе.
    Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. По делу об аварии с перевозившим рабочих автобусом на Кубани в качестве подозреваемых допрашиваются водитель и индивидуальный предприниматель. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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    "Следователи работают с теми пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет. Допрашиваются в качестве подозреваемых водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе", — сказала она.

    Следствие установило, что предприятие заключило договор с Вечерадзе на перевозку рабочих. Он должен был предоставить пять автобусов, информация о которых была записана в договоре. Однако автобус, попавший в ДТП, в документе не числился. Кроме того, с водителем автобуса у предпринимателя не было заключено никакого договора.

    Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань". По данным МЧС РФ, погибли 17 человек. В списке погибших, опубликованном пресс-службой Темрюкского района, где произошло ЧП, фигурируют 18 фамилий.

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