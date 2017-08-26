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    Аналитика и комментарии

    Хроника 25 августа: расследование взрыва в Киеве, крушение автобуса в России

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (102)

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    ГПУ нашла подозреваемого во взрыве в центре Киева на День Независимости, в ходе которого пострадали трое прохожих, военные сообщили о первых нарушениях и потерях во время "школьного перемирия".
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    inforesist.org

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    В пятницу, 25 августа, военные сообщили о нарушении "школьного перемирия", в результате обстрела погиб украинский военный. Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что в инциденте со взрывом на столичной улице Грушевского есть подозреваемый. В Краснодарском крае упал автобус с рабочими, погибло 16 человек, в Лондоне и Брюсселе напали с ножом на полицейских и военный патруль. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    День Независимости Украины: парад, гуляния... и взрыв

    Ищут виновного во взрыве на День Независимости 

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что во взрыве в центнтре Киева на День Независимости есть подозреваемый. По его словам, до понедельника квалификация инцидента со взрывом на столичной улице Грушевского может измениться.

    По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта, однако полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". СМИ сообщили, что пострадавшими оказалась семья украинского военного, который воевал в Донбассе. 

    Задержан шпион из "сверхдержавы"

    Юрий Луценко также сообщил о задержании гражданин "сверхдержавы", который пытался украсть военные секреты Украины. По его словам, сейчас он находится в изоляторе, при этом, он не является гражданином России и США. Генпрокурор уточнил, что "это произошло примерно месяц назад". 

    Нарушение "школьного перемирия" 

    Украинские военные сообщили о первых нарушениях и потерях после наступления так называемого "школьного перемирия". По данным пресс-секретаря штаба АТО Анатолия Стельмаха, "возле Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий погиб". В пятницу были зафиксированы два обстрела позиций ВСУ  возле населенных пунктов Талаковка и Зайцево. 

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    Трагедия в Краснодарском крае 

    Жертвами крушения автобуса, упавшего в море со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. "16 человек погибли, 24 спасены, из них 8 госпитализированы", — сказал представитель регионального главка МЧС. Он добавил, что, по предварительным данным, в автобусе находились 38 человек. Автобус перевозил рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», которые возвращались с вахты. Он упал с пирса, поскольку у него отказали тормоза.

    МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    На Кубани автобус с рабочими упал в море

    Нападения в Брюсселе и Лондоне 

    Неизвестный атаковал с ножом двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. Правоохранители остановили мужчину с ножом, и во время задержания тот напал на них и нанес ранения. Два офицера получили медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось. 

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    В тот же день в Брюсселе мужчина с мачете напал на военный патруль. Военные патрульные в центре Брюсселя открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Им была оказана медицинская помощь. Нападавший, которым оказался выходец из Сомали, был с тяжелым ранением госпитализирован.

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    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    День Независимости и взрыв в центре Киева
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