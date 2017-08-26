Хроника 25 августа: расследование взрыва в Киеве, крушение автобуса в России

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В пятницу, 25 августа, военные сообщили о нарушении "школьного перемирия", в результате обстрела погиб украинский военный. Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что в инциденте со взрывом на столичной улице Грушевского есть подозреваемый. В Краснодарском крае упал автобус с рабочими, погибло 16 человек, в Лондоне и Брюсселе напали с ножом на полицейских и военный патруль. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Ищут виновного во взрыве на День Независимости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что во взрыве в центнтре Киева на День Независимости есть подозреваемый. По его словам, до понедельника квалификация инцидента со взрывом на столичной улице Грушевского может измениться.

По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта, однако полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". СМИ сообщили, что пострадавшими оказалась семья украинского военного, который воевал в Донбассе.

Задержан шпион из "сверхдержавы"

Юрий Луценко также сообщил о задержании гражданин "сверхдержавы", который пытался украсть военные секреты Украины. По его словам, сейчас он находится в изоляторе, при этом, он не является гражданином России и США. Генпрокурор уточнил, что "это произошло примерно месяц назад".

Нарушение "школьного перемирия"

Украинские военные сообщили о первых нарушениях и потерях после наступления так называемого "школьного перемирия". По данным пресс-секретаря штаба АТО Анатолия Стельмаха, "возле Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий погиб". В пятницу были зафиксированы два обстрела позиций ВСУ возле населенных пунктов Талаковка и Зайцево.

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Трагедия в Краснодарском крае

Жертвами крушения автобуса, упавшего в море со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. "16 человек погибли, 24 спасены, из них 8 госпитализированы", — сказал представитель регионального главка МЧС. Он добавил, что, по предварительным данным, в автобусе находились 38 человек. Автобус перевозил рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», которые возвращались с вахты. Он упал с пирса, поскольку у него отказали тормоза.

МЧС РФ | Перейти в фотобанк На Кубани автобус с рабочими упал в море

Нападения в Брюсселе и Лондоне

Неизвестный атаковал с ножом двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. Правоохранители остановили мужчину с ножом, и во время задержания тот напал на них и нанес ранения. Два офицера получили медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

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В тот же день в Брюсселе мужчина с мачете напал на военный патруль. Военные патрульные в центре Брюсселя открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Им была оказана медицинская помощь. Нападавший, которым оказался выходец из Сомали, был с тяжелым ранением госпитализирован.