Назначен новый посол России в США

КИЕВ — РИА Новости Украина. Анатолий Антонов назначен послом России в США, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Назначить Антонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", — говорится в тексте указа.

Антонов занимает пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, ранее он был замминистром обороны РФ. Антонов – карьерный дипломат, родился в 1955 году, в 1978 окончил МГИМО, является доктором политических наук, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, владеет английским и бирманским языками. С 2004 по 2011 годы Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, с 2011 по 2016 годы – заместителем министра обороны.

Послом РФ в США с 2008 года работал Сергей Кисляк. Его на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком.