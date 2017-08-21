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    Россия

    Назначен новый посол России в США

    (обновлено: )12110
    Как в говорится в тексте указал, подписанного президентом России Владимиром Путиным, Антонов будет также постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.
    Анатолий Антонов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ — РИА Новости Украина. Анатолий Антонов назначен послом России в США, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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    "Назначить Антонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", — говорится в тексте указа.

    Антонов занимает пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, ранее он был замминистром обороны РФ. Антонов – карьерный дипломат, родился в 1955 году, в 1978 окончил МГИМО, является доктором политических наук, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, владеет английским и бирманским языками. С 2004 по 2011 годы Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, с 2011 по 2016 годы – заместителем министра обороны.

    Послом РФ в США с 2008 года работал Сергей Кисляк. Его на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком.

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