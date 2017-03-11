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    Песков: Кисляк не обсуждал с представителями кандидатов ход выборов в США

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (92)

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский посол в США Сергей Кисляк встречался с американцами, однако считает, что эти встречи были в рамках его работы.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. Посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк не обсуждал с представителями кандидатов на пост президента США ход выборов, а общение с американцами является его работой, заявил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
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    "Это делает каждый посол России за границей и каждый посол США за границей, в том числе в Москве. Потому что чем больше посол общается с людьми в стране своего пребывания, тем лучше он делает свою работу", — сказал Песков в интервью для фильма о российском президенте.

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    Отвечая на вопрос о том, встречался ли посол России с представителями кампании Хиллари Клинтон, Песков не исключил такой возможности. "Но не было встреч, посвященных выборному процессу, никоим образом это не должно восприниматься как вмешательство в этот процесс", — сказал пресс-секретарь президента России.

    В феврале советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

    В начале марта в центре скандала оказался генпрокурор США Джефф Сешнс, когда выяснилось, что он также встречался с Кисляком до выборов в 2016 году, но не сообщил об этих встречах при утверждении на должность генпрокурора в сенате. В настоящее время в конгрессе расследуют так называемое "вмешательство России в выборы в США", в рамках которого изучаются контакты команды президента Дональда Трампа с российскими представителями.

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