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    В мире

    СМИ узнали детали обращения Трампа к американцам

    (обновлено: )13
    По данным одного из телеканалов, речь пойдет об оказании давления на Пакистан в вопросе предоставления убежища террористам, а также об отправке в Афганистан дополнительно 4000 американских военных.
    Дональд Трамп
    REUTERS Joe Raedle

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит об отправке в Афганистан дополнительно четыре тысячи американских военнослужащих, сообщил в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

    "Официальные лица ожидают, что президент объявит о стратегии, которая отвечает запросам военачальников на местах и позволяет отправить (в Афганистан — Ред.) порядка четырех тысяч военнослужащих", — говорится в сообщении.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
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    По данным телеканала, речь также пойдет об оказании давления на Пакистан в вопросе предоставления убежища террористам.

    Ранее Белый дом сообщил, что Трамп в понедельник вечером выступит с обращением к американским военнослужащим и народу по поводу ситуации в Афганистане и в Южной Азии.

    Пентагон комментировать предстоящее заявление отказался. Со своей стороны, министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с журналистами, сопровождающими его в зарубежном турне, сообщил, что глава государства принял во внимание его мнение, как и других военачальников. Шеф Пентагона также отказался вдаваться в подробности, отметив, что президент "сам хотел обратиться к народу".

    В конце прошлой недели Трамп провел совещание по Афганистану.

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    США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

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