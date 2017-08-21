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    Россия

    Стали известны сроки оформления американской турвизы для россиян

    (обновлено: )53
    Желающим оформить Visitor Visa россиянам надо будет ожидать вызова на собеседование 85 календарных дней. Срок ожидания на студенческую визу составит чуть более месяца.
    Флаг США
    LOIC VENANCE / AFP

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Гражданам РФ для оформления американской визы предстоит ожидать вызова на собеседование в среднем около трех месяцев, сообщается на сайте госдепартамента США.

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    Согласно обновленным в понедельник данным, подающим на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) предстоит ожидание длиной в 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 календарных дней. Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 календарных дня.

    Как ранее сообщало посольство США в Москве, из-за мер РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии с 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз США по всей России будет приостановлена. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления, информирует дипмиссия.

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