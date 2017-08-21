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    Культура

    "Люди - это одно, политика - другое". Американский джазмен о визите в Крым

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    Грегори Хатчинсон признался, что "немного нервничал" перед поездкой на Koktebel Jazz Party. При этом он добавил, что не надо давать политикам "заморачивать себе голову".
    Участник коллектива Double Bass Project Грегори Хатчинсон на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Участник интернационального коллектива Double Bass Project Грегори Хатчинсон (США) не расстроится, если его лишат американского гражданства после выступления на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party, об этом музыкант заявил на пресс-конференции в Коктебеле.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Да, я немного нервничал (перед поездкой на фестиваль – Ред.), но тут надо понимать, что нельзя верить политикам. Люди — это одно, политика – другое. Пусть меня лишат американского паспорта, мне все равно, я живу в Италии. Не надо давать политикам заморачивать себе голову. Везде живут обычные люди. Я объездил весь мир и убедился, что проблемы только из-за политиков, а музыка людей объединяет и не должна быть под влиянием политических сил", — уверен Хатчинсон.

    В поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа проходил Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Его посетил и президент РФ Владимир Путин.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники коллектива Double Bass Project Грегори Хатчинсон, Дарья Соколова и Макар Новиков (слева направо) во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

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