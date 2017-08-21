"Люди - это одно, политика - другое". Американский джазмен о визите в Крым

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Участник интернационального коллектива Double Bass Project Грегори Хатчинсон (США) не расстроится, если его лишат американского гражданства после выступления на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party, об этом музыкант заявил на пресс-конференции в Коктебеле.

"Да, я немного нервничал (перед поездкой на фестиваль – Ред.), но тут надо понимать, что нельзя верить политикам. Люди — это одно, политика – другое. Пусть меня лишат американского паспорта, мне все равно, я живу в Италии. Не надо давать политикам заморачивать себе голову. Везде живут обычные люди. Я объездил весь мир и убедился, что проблемы только из-за политиков, а музыка людей объединяет и не должна быть под влиянием политических сил", — уверен Хатчинсон.

В поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа проходил Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Его посетил и президент РФ Владимир Путин.