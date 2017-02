Легендарный джазовый вокалист Эл Джерро скончался в США

Джерро за свою карьеру семь раз становился лауреатом премии "Грэмми", первую из наград он получил в 1978 году, передает канал Euronews.

Петь Эл Джерро начал с четырех лет вместе с братьями и исполнял солирующие партии на концертах в его родном городе Милуоки, штат Висконсин. На протяжении своей творческой деятельности Джерро записал больше 20 альбомов. Его дебютная пластинка вышла в 1975 году под названием We Got By.

В 2001 году Эл Джерро получил звезду на голливудской "Аллее славы".