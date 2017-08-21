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    Политика

    Глава Пентагона раскрыл детали визита в Киев

    (обновлено: )21801
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам, сопровождающим его в зарубежном турне, что у него запланированы встречи с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.
    Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в воскресенье, что во время визита в Украину намерен подчеркнуть приверженность Вашингтона стратегическому партнерству с Киевом.

    Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры в Киеве.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
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    "У меня запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком, и я намерен подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности", — сказал Мэттис журналистам, сопровождающим его в зарубежном турне. Стенограмму беседы распространил Пентагон.

    Как отметил министр, он намерен также подчеркнуть "усилия США по подготовке, оснащению и оказанию консультативной поддержки украинским вооруженным силам".

    Мэттис напомнил, что приоритет в решении проблем в Украине отдается дипломатическим методам, отметив, что вместе с ним Киев посетит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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    "Я поддерживаю усилия госсекретаря США Рекса Тиллерсона по сотрудничеству там с нашими союзниками по НАТО и с Украиной и по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений", — отметил он.

    По его словам, это подразумевает "немедленное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателям ОБСЕ".

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