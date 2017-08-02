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    В России прокомментировали увеличение военных расходов в Украине

    (обновлено: )63721
    Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов прокомментировал подписание президентом Украины Петром Порошенко изменений в госбюджет.
    Борис Грызлов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Подписание президентом Украины Петром Порошенко поправок об увеличении военных расходов является крайне тревожным сигналом, считает полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

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    Глава государства подписал во вторник закон о внесении изменений в государственный бюджет-2017, предусматривающий дополнительное финансирование оборонного сектора — строительство завода по изготовлению боеприпасов, закупку танков "Оплот" и производство ракет.

    "Крайне тревожным сигналом является также подписание вчера, 1 августа, президентом Украины поправок в бюджет, увеличивающих военные расходы", — сказал Грызлов журналистам, комментируя итоги прошедшей в среду контактной группы.

    Ранее сообщалось, что США могут предоставить Украине в следующем году не менее 410,5 миллиона долларов на сектор обороны.

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