В России прокомментировали увеличение военных расходов в Украине

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Подписание президентом Украины Петром Порошенко поправок об увеличении военных расходов является крайне тревожным сигналом, считает полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

Глава государства подписал во вторник закон о внесении изменений в государственный бюджет-2017, предусматривающий дополнительное финансирование оборонного сектора — строительство завода по изготовлению боеприпасов, закупку танков "Оплот" и производство ракет.

"Крайне тревожным сигналом является также подписание вчера, 1 августа, президентом Украины поправок в бюджет, увеличивающих военные расходы", — сказал Грызлов журналистам, комментируя итоги прошедшей в среду контактной группы.

Ранее сообщалось, что США могут предоставить Украине в следующем году не менее 410,5 миллиона долларов на сектор обороны.