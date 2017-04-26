ОБСЕ должна точнее согласовывать маршруты перемещения с ЛДНР - Грызлов

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Миссия ОБСЕ в Донбассе должна более точно согласовывать маршруты перемещения патрульных машин с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов.

"Хочу обратить внимание, что еще до заседания контактной группы мной было заявлено, что для предотвращения в дальнейшем трагических случаев, подобных происшедшему 23 апреля с наблюдателями СММ ОБСЕ, миссия должна более точно согласовывать маршруты перемещения патрульных машин с представителями Донбасса. Особенно в районах, прилегающих к линии соприкосновения сторон", — сообщил Грызлов.

В воскресенье патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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