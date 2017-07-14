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    США могут предоставить Украине $410 млн на оборону – посольство

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    Как сообщает посольство Украины в США, смета помощи Украине сохранена на уровне 2017 года - в объеме, не менее 410,465 миллиона долларов.
    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. США могут предоставить Украине в следующем году не менее 410,5 миллиона долларов на сектор обороны, сообщает посольство Украины в США.

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    Сообщается, что комитет по вопросам ассигнований палаты представителей Конгресса США представил проект "Закона об ассигнованиях на нужды государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год".

    По данным посольства, законопроектом предусматривается выделение средств, в том числе, на программы поддержки Украины.

    "Несмотря на существенное сокращение общего бюджета государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранена на уровне 2017 года — в объеме, не менее 410,465 миллиона долларов", — говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.

    По данным посольства, законопроектом, в частности, предусматривается финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing) для Украины на уровне не менее чем в текущем бюджетном году, а также законодательная возможность для выделения в случае необходимости средств под предоставление нашему государству дополнительных кредитных гарантий.

    Напомним, на прошлой неделе спецпосланником США в Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине. Волкер 9 июля прибыл в Украину, где уже провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудил урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

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