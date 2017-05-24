Киев открыто наращивает военную группировку на линии разграничения - Грызлов

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина. Киев открыто наращивает военную группировку на линии разграничения в Донбассе вместо разведения сил, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

По его словам, на сегодняшний день в рамках контактной группы остаются неразрешенными ряд важнейших вопросов.

"Несмотря на громкие заявления политического руководства Украины о приверженности минским соглашениям, Киев намеренно запутывает ряд вопросов, например о применении "формулы Штайнмайера (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер — Ред.)", вопрос об обмене пленных. Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в "серой зоне", все чаще опасно сближаясь с позициями формирований Донбасса", — сказал он.

Кроме того, как отметил Грызлов, более полугода Украиной срывается выполнение решения контактной группы о разведении сил и средств в Станице Луганской, что не позволяет реализовать разведение на всей линии разграничения.

"И это несмотря на фиксацию СММ ОБСЕ как минимум трех периодов семидневого соблюдения сторонами режима тишины в районе Станицы Луганской. Последний раз такая фиксация была на 18 мая 2017 года" — добавил полпред РФ.

По словам Грызлова, Киев также срывает начало процесса обмена пленными в Донбассе.

"Закон об амнистии участников конфликта, как того требует Комплекс мер, президентом Украины не подписан с 2014 года, что не дает возможности реализовать обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех". Вместо этого Киев продолжает навязывать тактику деления удерживаемых лиц на категории и обмена их малыми группами. Отмечу, что если украинская сторона так хочет продвинуться в этом вопросе, то имея значительный, в разы, перевес в числе удерживаемых лиц, она могла бы освободить часть верифицированных лиц в одностороннем порядке, сделав жест доброй воли", — сказал Грызлов.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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