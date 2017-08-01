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    Порошенко подписал изменения в госбюджет

    (обновлено: )15705
    Петр Порошенко отметил важность документа, поскольку, по его словам, значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена ​​на поддержку социально уязвимых слоев населения и ряд приоритетных программ.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", сообщила пресс-служба главы государства.

    Порошенко отметил важность документа, поскольку, по его словам, значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена ​​на поддержку социально уязвимых слоев населения и ряд приоритетных программ.

    "Ключевые направления использования этих денег очень важны. Первые, кто должен получить средства от перевыполнения бюджета, — это бедные слои населения. Имеются в виду люди, которые получают субсидии. Мы должны обеспечить, чтобы в полном объеме их расходы были профинансированы", — подчеркнул Порошенко.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Президент отметил, что у него есть предложения относительно поощрения тех получателей субсидий, которые экономят энергоресурсы для внедрения энергосберегающих технологий в своих домах.

    "Те, кто экономят электроэнергию, те, кто экономят тепло, будут иметь возможность живыми деньгами получить средства, которые они могут потратить на оплату коммунальных услуг или на энергоэффективность. И эта инициатива получила поддержку в правительстве", — сказал президент.

    По словам Порошенко, успешной является экспериментальная программа, в рамках которой перевыполнение поступлений от таможни направляется на строительство дорог в областях.

    Третьим весомым направлением глава государства назвал финансирование медицины на селе. "Это хорошая новость для селян. Депутаты прислушались к моим предложениям и выделили 4 млрд грн для развития сельской медицины", — отметил Порошенко и подчеркнул, что эти деньги будут направлены из специального фонда Государственного бюджета.

    Президент отметил, что перевыполнение бюджета стало возможным благодаря детенизации и борьбе с коррупцией.

    Напомним, 12 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год.

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