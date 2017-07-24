В Россию прибыли более 1200 военных из 22 стран

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Россию для участия в конкурсах Армейских международных игр прибыли 1 тысяча 238 представителей команд вооруженных сил из 22 стран, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Доставлены к местам проведения конкурсов "Танковый биатлон, "Военно-медицинская эстафета", "Отличники войсковой разведки", "Полевая кухня" и приступили к подготовке команды, в том числе, из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР, говорится в сообщении.

Участников конкурсов размещают в гостиницах и специализированных помещениях в местах проведения соревнований. Доставка техники команд в пункты проведения конкурсов организована 13 воинскими эшелонами.

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Армейские международные игры в 2017 году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая. Состязания будут проходить две недели — с 29 июля по 12 августа.

Ранее завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2017.