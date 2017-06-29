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    МИД России: США согласны на двусторонние переговоры с РФ по Донбассу

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    Заместитель главы МИД России Григорий Карасин напомнил, что главным механизмом для решения проблемы Донбасса остается минская рабочая группа.
    Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. США поддерживают идею о возобновлении российско-американского диалога по ситуации в Украине, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

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    "США с самого начала вовлечены в процесс внутриукраинского урегулирования, хотя в "нормандском формате" непосредственного участия и не принимают. Ситуация на юго-востоке Украины постоянно фигурирует в повестке дня российско-американских контактов на различном уровне. При прежней администрации США работал формат помощника президента России Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она ушла в отставку. Мы предложили нашим заокеанским партнерам продолжить начатую работу. В Вашингтоне эту идею поддержали. Ждем, кого назначат, и возобновим этот важный диалог", — заявил Карасин в интервью российской газете "Известия".

    Политик добавил, что главным механизмом для решения проблем на востоке Украины остается минская рабочая группа, где "представлены интересы Донбасса".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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