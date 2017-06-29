Силовики сообщают об обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Силовики заявили о 35 нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, пятеро военных получили ранения, сообщает пресс-центр АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной… За прошедшие сутки… (ополченцы) 35 раз открывали огонь по нашим позициям… В результате боевых действий за прошедшие сутки один военный погиб, трое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано 35 нарушений: обстреливались их позиции вблизи Лебединского, Павлополя, Гнутово, Тарамчук, Водяного, Марьинки. Согласно сообщению пресс-центра, на донецком направлении огонь открывался в районе населенного пункта Авдеевки, Каменки, Новоселовки-2. Одиннадцать обстрелов произошло на луганском направлении, утверждают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Крымскому, Троицкому, Счастью, Трехизбенке, Новотошковскому, Валуйскому и Старому Айдару.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.