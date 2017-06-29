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    Силовики сообщают об обострении ситуации в Донбассе

    (обновлено: )15520
    По информации пресс-центра АТО, в результате массированных обстрелов один силовик погиб, еще трое получили ранения разной степени тяжести.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Силовики заявили о 35 нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, пятеро военных получили ранения, сообщает пресс-центр АТО.

    Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города Кировск Луганской области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной… За прошедшие сутки… (ополченцы) 35 раз открывали огонь по нашим позициям… В результате боевых действий за прошедшие сутки один военный погиб, трое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

    Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано 35 нарушений: обстреливались их позиции вблизи Лебединского, Павлополя, Гнутово, Тарамчук, Водяного, Марьинки. Согласно сообщению пресс-центра, на донецком направлении огонь открывался в районе населенного пункта Авдеевки, Каменки, Новоселовки-2. Одиннадцать обстрелов произошло на луганском направлении, утверждают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Крымскому, Троицкому, Счастью, Трехизбенке, Новотошковскому, Валуйскому и Старому Айдару.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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