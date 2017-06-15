Путин пообещал защищать Крым "всеми доступными средствами"

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Россия в случае угрозы Крыму будет защищаться всеми доступными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"После того, как Крым стал полноценной частью РФ, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым — наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

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Ранее в том же фильме Путин заявил, что "украинский и русский народы – это практически одно и то же".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.