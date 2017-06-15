Путин: украинский и русский народы – это практически одно и то же

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Украинский и русский народы – "просто близкие родственники", заявил президент РФ Владимир Путин.

"С Украиной нас связывают тысяча нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ – они просто близкие родственники. Это практически одно и то же. Достаточно сказать, что весь Советский союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

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Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

Ранее Путин признался, что так и не смог прийти к согласию с экс-президентом США Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины.