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    Россия

    Путин: украинский и русский народы – это практически одно и то же

    (обновлено: )3912
    В интервью знаменитому американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ заявил, что "украинский и русский народ – просто близкие родственники".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Украинский и русский народы – "просто близкие родственники", заявил президент РФ Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "С Украиной нас связывают тысяча нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ – они просто близкие родственники. Это практически одно и то же. Достаточно сказать, что весь Советский союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

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    Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

    Ранее Путин признался, что так и не смог прийти к согласию с экс-президентом США Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины.

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